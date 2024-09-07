Удар рф по передмістю Харкова: постраждало четверо людей
Київ • УНН
Російські війська скинули КАБ на житловий будинок у Малій Данилівці, поранивши 4 місцевих жителів. У Харкові авіабомба влучила в приватне підприємство, спричинивши пожежу.
Сьогодні, 7 вересня, під час російської атаки на Харківщину війська рф скинули КАБ на один з житлових будинків. Постраждало четверо місцевих. Про це повідомляє поліція Харківської області, передає УНН.
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Під ворожим вогнем опинився Харків та передмістя. (...) У селищі Мала Данилівка ворог поцілив у приватний будинок. Також почалася пожежа. Постраждали чотири місцевих мешканці. Вони отримали гостру реакцію на стрес
Також є влучання в Харкові. Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа.
Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, а також рятувальники та медики.
За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України
Нагадаємо
Вдень, 7 вересня, війська рф вдарили по Харкову та околицях міста. За словами міського голови Ігора Терехова, є влучання в Індустріальному та Салтівському районах.