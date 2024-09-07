Удар рф по пригороду Харькова: пострадали четыре человека

Сегодня, 7 сентября, во время российской атаки на Харьковщину войска рф сбросили КАБ на один из жилых домов. Пострадало четверо местных жителей. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Под вражеским огнем оказался Харьков и пригород. (...) В поселке Малая Даниловка враг попал в частный дом. Также начался пожар. Пострадали четыре местных жителя. Они получили острую реакцию на стресс - рассказали правоохранители.

Также есть попадания в Харькове. Одна из авиабомб попала на территорию частного предприятия, где также занялся пожар.

На данный момент информация о пострадавших не поступала. На местах событий работают полицейские следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, а также спасатели и медики.

По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - подытожили в Нацполиции.

Напомним,

Днем, 7 сентября, войска рф ударили по Харькову и окрестностям города. По словам городского головы Игоря Терехова, есть попадания в Индустриальном и Салтовском районах.