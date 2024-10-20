Удар рф по Кривому Рогу: стало відомо про стан постраждалих
Київ • УНН
8 людей перебувають у лікарні. Стан потерпілих оцінюється як середньої тяжкості, одну людину прооперували.
Унаслідок нічного удару по Кривому Рогу поранень зазнали 17 людей, з яких 8 - перебуває у лікарні. Стан людей оцінюється як середньої тяжкості, а одну людину прооперували. Про це розповів очільник Криворізької РВА Євген Ситниченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні вночі рашисти знову атакували територію нашого району, а саме місто Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Всі живі, але є постраждалі - це 17 чоловік отримали поранення, з яких 8 - знаходяться в лікарні. Один працівник ДСНС під час повторного удару отримав легкі поранення. Зараз люди знаходяться в лікарні і одна людина прооперована. Стан їхній розцінюється як середньої тяжкості. Вся необхідна допомога надається. Рятувально-пошукова робота ДСНС завершилася о 2 ночі", - сказав Ситниченко.
Він зазначив, що на місці ударів розгорнуті штаби для надання необхідної допомоги для швидкого відновлення зруйнованих квартир, будинків.
"Це в основному були вибиті вікна, понівечені дахи. Також здійснюється поквартирний обхід, збираються заяви. Зараз вже 50 заяв отримала місцева влада для отримання допомоги від органів місцевого самоврядування. Також на місці події працюють психологи, надають допомогу людям, тому що емоційний стан також важливий для людей. Тож ситуація контрольована", - додав Ситниченко.
За його словами, люди без житла не залишилися, а також вони не зверталися до влади з проханням про відселення.
"Якщо така буде потреба, то в нас є можливість переселити людей в місця тимчасового проживання і надати таку можливість. Звернень щодо такого питання не було", - резюмував Ситниченко.
Нагадаємо
Унаслідок ворожих атак у Кривому Розі постраждали 17 людей, з яких 14 потребували медичної допомоги. В лікарні наразі перебувають 8 потерпілих, усі з середньою тяжкістю стану.