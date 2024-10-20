Удар рф по Кривому Рогу: стало известно о состоянии пострадавших

В результате ночного удара по Кривому Рогу ранения получили 17 человек, из которых 8 - находится в больнице. Состояние людей оценивается как средней тяжести, а одного человека прооперировали. Об этом рассказал глава Криворожской РВА Евгений Ситниченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

"Сегодня ночью рашисты снова атаковали территорию нашего района, а именно город Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Все живы, но есть пострадавшие - это 17 человек получили ранения, из которых 8 - находятся в больнице. Один работник ГСЧС во время повторного удара получил легкие ранения. Сейчас люди находятся в больнице и один человек прооперирован. Состояние их расценивается как средней тяжести. Вся необходимая помощь оказывается. Спасательно-поисковая работа ГСЧС завершилась в 2 ночи", - сказал Ситниченко.

Он отметил, что на месте ударов развернуты штабы для оказания необходимой помощи для быстрого восстановления разрушенных квартир, домов.

"Это в основном были выбитые окна, повреждены крыши. Также осуществляется поквартирный обход, собираются заявления. Сейчас уже 50 заявлений получила местная власть для получения помощи от органов местного самоуправления. Также на месте происшествия работают психологи, оказывают помощь людям, потому что эмоциональное состояние также важно для людей. Поэтому ситуация контролируемая", - добавил Ситниченко.

По его словам, люди без жилья не остались, а также они не обращались к властям с просьбой об отселении.

"Если такая будет необходимость, то у нас есть возможность переселить людей в места временного проживания и предоставить такую возможность. Обращений по такому вопросу не было", - резюмировал Ситниченко.

Напомним,

В результате вражеских атак в Кривом Роге пострадали 17 человек, из которых 14 нуждались в медицинской помощи. В больнице сейчас находятся 8 пострадавших, все со средней тяжестью состояния.