Удар рф по Харкову: постраждалих уже 27

Цитата

"Екстрені служби продовжують працювати на місці ранкового удару по центру Харкова. Наразі відомо про 27 постраждалих. Загинула дитина 10 років", - повідомив Синєгубов у Telegram.

Доповнення

Як зазначив Синєгубов, ворог продовжує обстрілювати Харківщину.

"Сьогодні у місті Куп'янськ ворожий снаряд влучив у багатоповерхівку. Попередньо, там без постраждалих. На місці працюють екстрені служби", - вказав голова ОВА.

Нагадаємо

росіяни під ранок двічі вдарили по Харкову ракетами типу "Іскандер-М".

Одна з ракет влучила у проїжджу частину, у сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у 3-поверховий житловий будинок, сталася пожежа.