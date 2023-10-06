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Удар рф по Харькову: пострадавших уже 27

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 октября. УНН. В результате утреннего ракетного удара российских войск по Харькову известно о по меньшей мере 27 пострадавших, есть один погибший - 10-летний ребенок, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

"экстренные службы продолжают работать на месте утреннего удара по центру Харькова. Сейчас известно о 27 пострадавших. Погиб ребенок 10 лет", - сообщил Синегубов в Telegram.

Дополнение

Как отметил Синегубов, враг продолжает обстреливать Харьковскую область.

"Сегодня в городе Купянск вражеский снаряд попал в многоэтажку. Предварительно, там без пострадавших. На месте работают экстренные службы", - указал глава ОВА.

Напомним

россияне под утро дважды ударили по Харькову ракетами типа "Искандер-М".

Одна из ракет попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, произошел пожар.

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