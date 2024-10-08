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Удар рф по Харкову: окупанти запустили 4 КАБи, щонайменше троє людей поранені

Удар рф по Харкову: окупанти запустили 4 КАБи, щонайменше троє людей поранені

Київ • УНН

 • 16118 перегляди

Армія рф атакувала Харків чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок удару загинули двоє цивільних, щонайменше троє отримали поранення. Екстрені служби працюють на місці.

Армія рф, ймовірно, вдарила по Харкову чотирма КАБами, дві людини загинули, щонайменше троє - поранені. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

"Окупанти вдарили по відкритих територіях. Всього близько 4 КАБів. Загиблі - цивільні чоловік та жінка, дані встановлюються. Люди в цей час перебували навулиці", - повідомив Синєгубов.

За словами голови ОВА, щонайменше троє отримали поранення.

Раніше

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про двох загиблих внаслідок ворожого удару КАБами по місту. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію та додав, що є поранені, а екстрені служби працюють на місці.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
kharkivХарків

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