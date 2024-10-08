Удар рф по Харькову: оккупанты запустили 4 УАБа, по меньшей мере три человека ранены
Киев • УНН
Армия рф атаковала Харьков четырьмя управляемыми авиабомбами. В результате удара погибли двое гражданских, по меньшей мере трое получили ранения. Экстренные службы работают на месте.
Армия рф, вероятно, ударила по Харькову четырьмя УАБами, два человека погибли, по меньшей мере трое - ранены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Оккупанты ударили по открытым территориям. Всего около 4 УАБов. Погибшие - гражданские мужчина и женщина, данные устанавливаются. Люди в это время находились на улице", - сообщил Синегубов.
По словам главы ОВА, по меньшей мере трое получили ранения.
Ранее
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о двух погибших в результате вражеского удара УАБами по городу. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил информацию и добавил, что есть раненые, а экстренные службы работают на месте.