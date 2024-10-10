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Удар рф по Харківському району: серед постраждалих троє дітей

Удар рф по Харківському району: серед постраждалих троє дітей

Київ • УНН

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У селі Черкаська Лозова Харківського району після удару РФ поранено трьох дітей віком 2, 5 та 15 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес, також пошкоджено приватні будинки.

У селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок удару російських військ постраждали 3 дітей віком 2, 5 та 15 років, пошкоджено приватні будинки, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Серед поранених - троє дітей: 2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Пошкоджені приватні будинки

- написав Синєгубов.

росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих10.10.24, 15:32 • 12637 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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