Удар рф по Харківському району: серед постраждалих троє дітей
Київ • УНН
У селі Черкаська Лозова Харківського району після удару РФ поранено трьох дітей віком 2, 5 та 15 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес, також пошкоджено приватні будинки.
У селі Черкаська Лозова Харківського району внаслідок удару російських військ постраждали 3 дітей віком 2, 5 та 15 років, пошкоджено приватні будинки, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Серед поранених - троє дітей: 2, 5 та 15 років з гострою реакцією на стрес. Пошкоджені приватні будинки
росіяни вдарили по Харківському району: п'ять постраждалих10.10.24, 15:32 • 12637 переглядiв