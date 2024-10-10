Удар рф по Харьковскому району: среди пострадавших трое детей
Киев • УНН
В селе Черкасская Лозовая Харьковского района после удара РФ ранены трое детей в возрасте 2, 5 и 15 лет. Они получили острую реакцию на стресс, также повреждены частные дома.
В селе Черкасская Лозовая Харьковского района в результате удара российских войск пострадали 3 детей в возрасте 2, 5 и 15 лет, повреждены частные дома, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Среди раненых - трое детей: 2, 5 и 15 лет с острой реакцией на стресс. Повреждены частные дома
россияне ударили по Харьковскому району: пять пострадавших10 октября 2024, 12:32 • 4207 просмотров