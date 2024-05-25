Удар рф по будівельному гіпермаркету в Харкові: двоє людей загинули, ще четверо - поранені
Київ • УНН
Двоє людей загинули і щонайменше четверо отримали поранення в результаті нападу росіян на будівельний гіпермаркет у Харкові, Україна.
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові відомо про двох загиблих та щонайменше чотирьох поранених. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Станом на зараз відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Інформація оновлюється", - повідомив Сєнєгубов.
Згодом міський голова Харкова уточнив, що кількість жертв зросла до двох.
"Вже точно відомо про двох загиблих", - зазначив Терехов.
Нагадаємо
Окупанти влучили у будівельний гіпермаркет у Харкові. Інформація про жертв та постраждалих потребує уточнення.