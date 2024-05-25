Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове известно о двух погибших и по меньшей мере четырех раненых. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"По состоянию на сейчас известно об одном погибшем человеке, по меньшей мере четыре раненых. Информация обновляется", - сообщил Сенегубов.

Впоследствии городской голова Харькова уточнил, что количество жертв возросло до двух.

"Уже точно известно о двух погибших", - отметил Терехов.

Напомним

Оккупанты попали в строительный гипермаркет в Харькове. Информация о жертвах и пострадавших требует уточнения.