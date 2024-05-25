Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков
Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  60061 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  74137 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
  •  121099 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  118838 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  122614 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115026 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107174 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101319 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  97096 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  166318 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

Два человека погибли и по меньшей мере четверо получили ранения в результате нападения россиян на строительный гипермаркет в Харькове, Украина.

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Удар рф по строительному гипермаркету в Харькове: два человека погибли, еще четверо - ранены

Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.

Война •   •  10799 просмотра
Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно

Российские войска нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове, что привело к жертвам и ранениям, сообщают местные чиновники.

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Оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове: что известно

Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове

После взрывов в Харькове городской голова Игорь Терехов сообщил о вероятном прилете в в спальном районе, в плотной застройке.

Война •   •  12186 просмотра
Предварительно "прилет" в спальном районе, в плотной застройке: Терехов о взрывах в Харькове

Британская разведка прогнозирует дальнейшие аресты в российском минобороны

После отставки Сергея Шойгу с должности министра обороны по подозрению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных российских военных чиновников, включая заместителя начальника российского генерального штаба, что свидетельствует о глубоко укоренившейся коррупции в российском оборонном ведомстве.

Новости Мира •   •  11520 просмотра
Британская разведка прогнозирует дальнейшие аресты в российском минобороны

В Харькове снова прогремели взрывы

В Харькове снова прогремели взрывы, а мэр и силы обороны предупредили жителей города о необходимости укрыться из-за вражеских обстрелов.

Война •   •  11614 просмотра
В Харькове снова прогремели взрывы

Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

2 021 ребенок считается пропавшим без вести в результате войны России против Украины, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека в Международный день пропавших без вести детей.

Общество •   •  11895 просмотра
Более 2000 детей считаются пропавшими из-за войны рф против Украины - Омбудсмен

Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия

Президент Зеленский предупредил, что балтийские страны Эстония, Литва и Латвия находятся под угрозой потенциального нападения или провокации со стороны россии, ссылаясь на недавние инциденты, такие как снятие россией пограничных буев в Эстонии, как проверку реакции НАТО.

Война •   •  12006 просмотра
Зеленский: под возможным ударом рф в первую очередь могут оказаться балтийские страны - Эстония, Литва, Латвия

Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

Тайсон Фьюри активировал пункт о реванше, чтобы снова сразиться с Александром Усиком за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, причем поединок должен состояться либо в конце этого, либо в начале следующего года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

спорт •   •  9746 просмотра
Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали

Во время авианалета в Киеве люди не смогли укрыться в одной из столичных школ в Оболонском районе, что заставило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины провести профилактическую беседу с лицом, ответственным за укрытие.

Общество •   •  11146 просмотра
В одной из столичных школ людей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги. В Минстратегпроме отреагировали