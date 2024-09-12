Удар рф по Боровій на Харківщині: кількість жертв зросла до двох, серед постраждалих - троє рятувальників
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу селища Борова на Харківщині загинуло двоє людей, семеро поранено. Серед постраждалих - троє рятувальників.
У результаті удару рф по Боровій, що на Харківщині, кількість жертв зросла до двох, крім того відомо, що постраждали троє рятувальників, передає УНН із посиланням на МВС.
"Харківщина. Попередньо, двоє людей загинули, ще 7 отримали поранення, серед постраждалих — троє рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Сьогодні опівдні окупанти вдруге за день обстріляли селище Борова, що на Ізюмщині.
Рятувальники саме ліквідовували пожежу, яка виникла внаслідок попередньої атаки. Тоді ворог вдарив повторно.
Пошкоджені 2 пожежні автоцистерни.
Наразі постраждалих госпіталізували до медзакладу, де їм надають всю необхідну допомогу.