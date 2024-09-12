Удар рф по Боровой на Харьковщине: количество жертв возросло до двух, среди пострадавших - трое спасателей

В результате удара рф по Боровой, что на Харьковщине, количество жертв возросло до двух, кроме того известно, что пострадали трое спасателей, передает УНН со ссылкой на МВД.

"Харьковская область. Предварительно, два человека погибли, еще 7 получили ранения, среди пострадавших - трое спасателей", - говорится в сообщении.

Детали

Сегодня в полдень оккупанты второй раз за день обстреляли поселок Боровая, что на Изюмщине.

Спасатели как раз ликвидировали пожар, возникший в результате предыдущей атаки. Тогда враг ударил повторно.

Повреждены 2 пожарные автоцистерны.

Сейчас пострадавших госпитализировали в медучреждение, где им оказывают всю необходимую помощь.