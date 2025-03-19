Удар по Слов'янську: троє цивільних постраждали, пошкоджено будинки
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Слов'янська поранено двох містян, у жінки гостра реакція на стрес. Пошкоджено 21 приватний будинок та транспортні засоби.
Внаслідок ворожої атаки на Слов’янськ Донецької області постраждало троє цивільних. Про це повідомляє обласна прокуратура, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 18 березня о 20:50 війська рф завдали удару по Слов’янську. В результаті обстрілу одного з районів міста поранено двох цивільних віком 58 й 59 років.
Вони зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран. Потерпілих доставлено до лікарні. Крім того, у 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Тип озброєння встановлюється
У прокуратурі додали, що в населеному пункті також пошкоджено 21 приватний будинок і транспортні засоби. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
В ніч на 19 березня росіяни завдали масованої атаки по Київській області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина.
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