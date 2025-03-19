Удар по Слов'янську: троє цивільних постраждали, пошкоджено будинки

Внаслідок ворожої атаки на Слов’янськ Донецької області постраждало троє цивільних. Про це повідомляє обласна прокуратура, інформує УНН.

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Зазначається, що 18 березня о 20:50 війська рф завдали удару по Слов’янську. В результаті обстрілу одного з районів міста поранено двох цивільних віком 58 й 59 років.

Вони зазнали мінно-вибухових травм та забійних ран. Потерпілих доставлено до лікарні. Крім того, у 71-річної жінки діагностовано гостру реакцію на стрес. Тип озброєння встановлюється - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що в населеному пункті також пошкоджено 21 приватний будинок і транспортні засоби. За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо

В ніч на 19 березня росіяни завдали масованої атаки по Київській області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі постраждала людина.

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