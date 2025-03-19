Удар по Славянску: трое гражданских пострадали, повреждены дома
Киев • УНН
В результате обстрела Славянска ранены двое горожан, у женщины острая реакция на стресс. Поврежден 21 частный дом и транспортные средства.
В результате вражеской атаки на Славянск Донецкой области пострадали трое гражданских. Об этом сообщает областная прокуратура, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что 18 марта в 20:50 войска рф нанесли удар по Славянску. В результате обстрела одного из районов города ранены двое гражданских в возрасте 58 и 59 лет.
Они получили минно-взрывные травмы и ушибочные раны. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, у 71-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. Тип вооружения устанавливается
В прокуратуре добавили, что в населенном пункте также повреждены 21 частный дом и транспортные средства. Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним
В ночь на 19 марта россияне нанесли массированную атаку по Киевской области. Как сообщили в областной военной администрации, в результате вражеской атаки в Бучанском районе пострадал человек.
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