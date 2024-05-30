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Учора з початку доби рф завдала 4 ракетні атаки, 43 авіаудари та використала 364 безпілотники проти України

Учора з початку доби рф завдала 4 ракетні атаки, 43 авіаудари та використала 364 безпілотники проти України

Київ • УНН

 • 26770 перегляди

Окупанти випустили 4 ракети, завдали 43 авіаудари та використали 364 безпілотники-камікадзе проти України.

За день ворог застосував проти України 4 ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами. Крім того, було використано 364 БпЛА. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 7 бойових зіткнень із загарбниками. ЗСУ відбили 4 атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. Тут продовжується атака ворога біля села Стариця,  проте ситуація контрольована. 79 осіб склали втрати загарбників. Українські захисники знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і  одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено 3 склади з боєприпасами та 8 укриттів особового складу ворога.

На Куп’янському: ворог 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське. Нині продовжуються бої у 4 локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.

На Лиманському: українські військові відбили 5 спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Досі тривають бої в районі Тернів. Ситуація контрольована.

На Покровському: на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 9 атак, проте 1 нині ще триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої.

На Покровському напрямку росіяни активно залучають авіацію, за добу скинули 18 КАБів - Генштаб 29.05.24, 18:11 • 26627 переглядiв

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