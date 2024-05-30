Вчера с начала суток рф нанесла 4 ракетные атаки, 43 авиаудара и использовала 364 беспилотника против Украины

За день враг применил против Украины 4 ракетных с применением четырех ракет и 43 авиаудара 69 КАБами. Кроме того, было использовано 364 БпЛА. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных с применением четырех ракет и 43 авиаудара 69 КАБами, применили 364 дрона-камикадзе. Совершили 2683 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения. Самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: произошло 7 боевых столкновений с захватчиками. ВСУ отбили 4 атаки в районах села Липцы и города Волчанск. Здесь продолжается атака врага у села Старица, однако ситуация контролируемая. 79 человек составили потери захватчиков. Украинские защитники уничтожили артсистема, 12 БпЛА, 10 автомобилей и единицу спецтехники. Кроме того, за сегодня поражены 3 склада с боеприпасами и 8 укрытий личного состава врага.

На Купянском: враг 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Столкновения происходили в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Новоегоровка, Дружелюбовка, Степная Новоселовка, Андреевка и Невское. Сейчас продолжаются бои в 4 локациях возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Дружелюбовки и Невского.

На Лиманском: украинские военные отразили 5 попыток противника продвинуться вперед в районах сел Терны, Торское и в Серебрянском лесу. До сих пор продолжаются бои в районе Тернов. Ситуация контролируемая.

На Покровском: на направлении произошло 23 боевых столкновения. Силы обороны отразили 9 атак, однако 1 сейчас еще продолжается. Также идут бои возле Сокола, Невельского и Новоселовки первой.

На Покровском направлении россияне активно привлекают авиацию, за сутки сбросили 18 Кабов - Генштаб