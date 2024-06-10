Учасники схем сірого експорту зерна повинні бути покарані згідно з кримінальним законодавством - депутат

ukenru
10:47 • 20963 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 36612 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 41591 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 59615 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 74520 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 113816 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137178 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139449 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 245075 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171279 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+16°
4 м/с
45 %
750 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 31322 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 53184 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 35555 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 38726 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 25890 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 245087 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 363945 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 378981 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 294187 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 367037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 61536 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78052 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89300 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 171418 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173999 перегляди
Актуальне
Учасники схем сірого експорту зерна повинні бути покарані згідно з кримінальним законодавством - депутат

Учасники схем сірого експорту зерна повинні бути покарані згідно з кримінальним законодавством - депутат

Київ • УНН

 • 102327 перегляди

Як зазначив член комітету Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин, учасники сірих схем експорту зерна повинні бути покарані відповідно до кримінального законодавства за ухилення від сплати податків, підробку документів і відмивання грошей.

Учасники схем сірого експорту зернових повинні бути покарані згідно з Кримінальним кодексом України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин.

"Тут питання до слідчих органів, прокуратури, суду. Щодо відповідальності для тих, хто в сіру експортує зерно – це кримінал. Мало штрафних санкцій, потрібно доводити провину і карати кримінальним законодавством", – вважає Юрчишин.

На його думку, в Україні слід надати пріоритет товаровиробнику з експорту зернових. Саме він може надати підтвердження того, що виростив на своїй землі, що сплатив податки, і відповідно буде видно, яка кількість зерна у нього реально є і скільки він може експортувати. До того ж, за словами нардепа, поки далеко не всі аграрії можуть конкурувати з експортними компаніями.

"Я розмовляв з головою комітету і з колегами, щоб ми в першу чергу дали пріоритет товаровиробнику, а не тим, кого ми називали колись спекулянтами: купили задешево, дорожче продали. Ті не мають і не повинні мати право на відшкодування ПДВ. Вони по-перше ставлять занижену ціну на скупку (зерна-ред.) від аграрія, продають "в сіру" і ще й ПДВ заробляють. Це неправильно. Карати, звичайно, потрібно. А паралельно потрібно створити умови для товаровиробника", - зазначив Юрчишин.

Він також додав, що владі слід задуматися над тим, щоб відійти від експорту сировини і перепрофілюватися на виробництво продукції. Це буде більш вигідно для економіки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ" Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий перевантажувальний Комплекс" Інзерноекспорт " і підприємство" Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. В ході розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявила щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне Грозі і Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Тільки в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі і Науменку компанія   "Аттолло Гранум". 

В даний час дане кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19". 

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" і "АГРОТРАНС-ГРУП". З їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаКримінал та НП
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,288.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.83