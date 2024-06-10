Учасники схем сірого експорту зерна повинні бути покарані згідно з кримінальним законодавством - депутат

Учасники схем сірого експорту зернових повинні бути покарані згідно з Кримінальним кодексом України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Петро Юрчишин.

"Тут питання до слідчих органів, прокуратури, суду. Щодо відповідальності для тих, хто в сіру експортує зерно – це кримінал. Мало штрафних санкцій, потрібно доводити провину і карати кримінальним законодавством", – вважає Юрчишин.

На його думку, в Україні слід надати пріоритет товаровиробнику з експорту зернових. Саме він може надати підтвердження того, що виростив на своїй землі, що сплатив податки, і відповідно буде видно, яка кількість зерна у нього реально є і скільки він може експортувати. До того ж, за словами нардепа, поки далеко не всі аграрії можуть конкурувати з експортними компаніями.

"Я розмовляв з головою комітету і з колегами, щоб ми в першу чергу дали пріоритет товаровиробнику, а не тим, кого ми називали колись спекулянтами: купили задешево, дорожче продали. Ті не мають і не повинні мати право на відшкодування ПДВ. Вони по-перше ставлять занижену ціну на скупку (зерна-ред.) від аграрія, продають "в сіру" і ще й ПДВ заробляють. Це неправильно. Карати, звичайно, потрібно. А паралельно потрібно створити умови для товаровиробника", - зазначив Юрчишин.

Він також додав, що владі слід задуматися над тим, щоб відійти від експорту сировини і перепрофілюватися на виробництво продукції. Це буде більш вигідно для економіки.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у січні 2021 року правоохоронців зацікавила низка компаній, що займаються експортом зерна та пов'язаних з GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози та Володимира Науменка. ТОВ "Ферко", ТОВ" Металзюкрайн Корп ЛТД", ТОВ "Зерновий перевантажувальний Комплекс" Інзерноекспорт " і підприємство" Вторметекспорт", що належать до GNT Group, активно використовували реквізити "ризикових" підприємств для проведення експортних операцій. В ході розслідування територіальне управління БЕБ в Одеській області виявила щонайменше три таких "ризикових" підприємства: ТОВ "АУТСТАФФ 19", ТОВ "АЛІСЕНТА ТРЕЙД" і ТОВ "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Крім того, слідство встановило, що експортоване зерно зберігалося, зокрема, на складах ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл" - яке теж підконтрольне Грозі і Науменку.

За результатами розслідування правоохоронці виявили, що жодне зі згаданих "ризикових" підприємств не має підтверджень придбання зернових, які планувалося експортувати, – а це понад 2 тисячі тонн кукурудзи, ячменю, пшениці (це тільки те, що було виявлено правоохоронцями під час обшуків). Крім того, всі ці підприємства порушували вимоги фінансової та податкової звітності, демонстрували нульову прибутковість, занижували податок на прибуток.

Тільки в рамках цього кримінального провадження, за підрахунками правоохоронців, компанії Грози і Науменка завдали державі збитків на суму майже 37,5 млн грн. При цьому експортером "сірих" зернових було ТОВ "Агірос", яке належить відомому контрабандисту Вадиму Альперіну, проти якого РНБО ввела санкції в 2021 році і якого позбавили українського громадянства. А відвантажувала ці зернові, за даними ЗМІ, ще одна підконтрольна Грозі і Науменку компанія "Аттолло Гранум".

В даний час дане кримінальне провадження ще розслідується.

Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує компанія Грози і Науменка ТОВ "Олімпекс Купе Інтернешнл", розслідує територіальне управління БЕБ міста Києва. Воно відкрите роком пізніше, у 2022-му, проте також стосується "сірого" експорту зернових.

Справу розслідують за статтями про ухилення від сплати податків, підробку документів для державних реєстрів, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та незаконне поводження зі зброєю або боєприпасами.

Схема, за якою діяла компанія Грози і Науменка, ідентична тій, що використовувалася раніше, відрізняються лише назви фіктивних компаній, та й то не всі. У ній, зокрема, фігурує згадане вже в іншому кримінальному провадженні ТОВ "АУТСТАФФ 19".

Крім цієї компанії вони також використовували "ризикові" підприємства "ЕКСПРЕС ВСЕ" і "АГРОТРАНС-ГРУП". З їх допомогою, за даними слідства, з терміналу зникло щонайменше 40 тис.т зернових і олійних в 2023 році.