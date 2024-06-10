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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 06:31  •  10744 просмотра

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Как отметил член комитета Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин, участники серых схем экспорта зерна должны быть наказаны в соответствии с уголовным законодательством за уклонение от уплаты налогов, подделку документов и отмывание денег.

Участники схем серого экспорта зерновых должны быть наказаны согласно Уголовному кодексу Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Петр Юрчишин.

"Здесь вопрос к следственным органам, прокуратуре, суду. Относительно ответственности для тех, кто в серую экспортирует зерно – это криминал. Мало штрафных санкций, нужно доказывать вину и наказывать уголовным законодательством", – считает Юрчишин.

По его мнению, в Украине следует предоставить приоритет товаропроизводителю по экспорту зерновых. Именно он может предоставить подтверждение того, что вырастил на своей земле, что уплатил налоги, и соответственно будет видно, какое количество зерна у него реально есть и сколько он может экспортировать. К тому же, по словам нардепа, пока далеко не все аграрии могут конкурировать с экспортными компаниями.

"Я разговаривал с главой комитета и с коллегами, чтобы мы в первую очередь дали приоритет товаропроизводителю, а не тем, кого мы называли когда-то спекулянтами: купили по дешевке, дороже продали. Те не имеют и не должны иметь право на возмещение НДС. Они во-первых ставят заниженную цену на скупку (зерна – ред.) от агрария, продают "в серую" и еще и НДС зарабатывают. Это неправильно. Наказывать, конечно, нужно. А параллельно нужно создать условия для товаропроизводителя", - отметил Юрчишин.

Он также добавил, что власти следует задуматься над тем, чтобы отойти от экспорта сырья и перепрофилироваться на производство продукции. Это будет более выгодно для экономики.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в январе 2021 года правоохранителей заинтересовал ряд компаний, занимающихся экспортом зерна и связанных с GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко. ООО "Ферко", ООО" Металзюкрайн Корп ЛТД", ООО "Зерновой Перегрузочный Комплекс "Инзерноэкспорт" и предприятие "Вторметэкспорт", принадлежащие к GNT Group, активно использовали реквизиты" рисковых" предприятий для проведения экспортных операций. В ходе расследования территориальное управление БЭБ в Одесской области выявило по меньшей мере три таких "рисковых" предприятия: ООО "АУТСТАФФ 19", ООО "АЛИСЕНТА ТРЕЙД" и ООО "СОЛТЕК ПРОДАКТ". Кроме того, следствие установило, что экспортируемое зерно хранилось, в частности, на складах ООО "Олимпекс Купе Интернешнл" - которое тоже подконтрольно Грозе и Науменко.

По результатам расследования правоохранители обнаружили, что ни одно из упомянутых "рисковых" предприятий не имеет подтверждений приобретения зерновых, которые планировалось экспортировать, – а это более 2 тысяч тонн кукурузы, ячменя, пшеницы (это только то, что было обнаружено правоохранителями во время обысков). Кроме того, все эти предприятия нарушали требования финансовой и налоговой отчетности, демонстрировали нулевую доходность, занижали налог на прибыль.

Только в рамках этого уголовного производства, по подсчетам правоохранителей, компании Грозы и Науменко нанесли государству ущерб на сумму почти 37,5 млн грн. При этом экспортером "серых" зерновых было ООО "Агирос", которое принадлежит известному контрабандисту Вадиму Альперину, против которого СНБО ввела санкции в 2021 году и которого лишили украинского гражданства. А отгружала эти зерновые, по данным СМИ, еще одна подконтрольная Грозе и Науменко компания "Аттолло Гранум". 

В настоящее время данное уголовное производство еще расследуется.

Еще одно уголовное производство, в котором фигурирует компания Грозы и Науменко ООО "Олимпекс Купе Интернешнл", расследует территориальное управление БЭБ города Киева. Оно открыто годом позже, в 2022-м, однако также касается "серого" экспорта зерновых.

Дело расследуют по статьям об уклонении от уплаты налогов, подделке документов для государственных реестров, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и незаконном обращении с оружием или боеприпасами.

Схема, по которой действовала компания Грозы и Науменко, идентична той, что использовалась ранее, отличаются лишь названия фиктивных компаний, да и то не все. В ней, в частности, фигурирует упомянутое уже в другом уголовном производстве ООО "АУТСТАФФ 19". 

Кроме этой компании они также использовали "рисковые" предприятия "ЭКСПРЕС ВСЕ" и "АГРОТРАНС-ГРУП". С их помощью, по данным следствия, из терминала исчезло по меньшей мере 40 тыс. т зерновых и масличных в 2023 году.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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