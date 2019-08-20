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Суд дозволив вийти під заставу учаснику "Самооборони Криму"

Суд дозволив вийти під заставу учаснику "Самооборони Криму"

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Херсонській області рішенням суду на 60 діб подовжено арешт учаснику незаконого збройного формування "Самооборона Криму", при цьому йому визначено заставу у 321 120 грн. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури АР Крим.

"19 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Крыма", - йдеться в повідомленні.

"Проте завдячуючи відомому рішенню Конституційного суду, суд надав можливість підозрюваному, який зі зброєю в руках приймав участь в окупації півострова, внести заставу в розмірі 321 120 грн", - вказали у прокуратурі.

У прокуратурі відзначили, що місяць тому інший слідчий суддя цього ж суду під час продовження запобіжного заходу розмір застави не визначав, врахувавши аргументи слідчого та прокурора про те, що злочин підозрюваним було вчинено з погрозою застосування насилля.

Нагадуємо, що вказану особу 11 червня 2019 року затримано працівниками головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострову Крим.

Затриманий підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності непередбачуваних законом збройних формувань).

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