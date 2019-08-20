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Суд разрешил выйти под залог участнику "Самообороны Крыма"

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КИЕВ. 20 августа. УНН. В Херсонской области решением суда на 60 суток продлен арест участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", при этом ему определен залог в 321 120 грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры АР Крым.

"19 августа 2019 года, постановлением следственного судьи Херсонского городского суда Херсонской области продлена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - говорится в сообщении.

"Однако благодаря известному решению Конституционного суда, суд предоставил возможность подозреваемому, который с оружием в руках участвовал в оккупации полуострова, внести залог в размере 321 120 грн", - указали в прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что месяц назад другой следственный судья этого же суда при продлении меры пресечения размер залога не определял, учитывая аргументы следователя и прокурора о том, что преступление подозреваемым было совершено с угрозой применения насилия.

Напоминаем, что указанное лицо 11 июня 2019 года задержано работниками главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" при попытке пересечения админграницы с временно оккупированной территорией полуострова Крым.

Задержанный подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности непредусматриваемых законом вооруженных формирований).

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