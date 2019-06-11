При спробі перетину адмінмежі з Кримом затримали розшукуваного "самооборонівця"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Правоохоронці у вівторок затримали при спробі перетину адмінмежі з окупованим Кримом учасника незаконного збройного формування "Самооборона Крыма", що перебував у розшуку. Про це повідомила прес-служба прокуратури Криму, передає УНН.
"11 червня 2019 року працівниками Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та Державної прикордонної служби України на контрольно-пропускному пункті "Каланчак" при спробі перетину адмінмежі з тимчасово окупованою територією півострову Крим був виявлений та затриманий розшукуваний раніше учасник незаконного збройного формування "Самооборона Крыма", - повідомили у ГПУ.
Зазначається, що чоловіку було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань). Кримінальна відповідальність за вказаний злочин передбачена у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років.
На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, на адміністративній межі з тимчасово окупованим Кримом на контрольному пункті "Чонгар" було затримано бойовика з батальйону "Руської православної армії" з позивним "Домовий".