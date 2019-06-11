При попытке пересечения админчерты с Крымом задержали разыскиваемого "самообороновца"

"11 июня 2019 года работниками Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе и Государственной пограничной службы Украины на контрольно-пропускном пункте "Каланчак" при попытке пересечения админчерты со временно оккупированной территории полуострова Крым был обнаружен и задержан разыскиваемый ранее участник незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что мужчине было вручено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Уголовная ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, на административной границе с временно оккупированным Крымом на контрольном пункте "Чонгар" был задержан боевик из батальона "Русской православной армии" с позывным "Домовой".