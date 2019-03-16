Учасники акції під АП влаштували "свинопад"

КИЇВ. 16 березня. УНН. Учасники акції під Адміністрацією Президента у Києві влаштували своєрідний перформанс, під час якого закидали цей район іграшковими свинями. Відео цього "Національний корпус", який сьогодні проводив акцію у центрі Києва, оприлюднив у соцмережі Facebook, передає УНН.