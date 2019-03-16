Участники акции под АП устроили "свинопад"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Участники акции под Администрацией Президента в Киеве устроили своеобразный перформанс, во время которого забросали этот район игрушечными свиньями. Видео этого "Национальный корпус", который сегодня проводил акцию в центре Киева, обнародовал в соцсети Facebook, передает УНН.
"Несколько тысяч участников акции протеста "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" пришли к Администрации Президента и устроили на Банковой необычный перформанс", - указали в организации.
Напомним, ранее сегодня анонсированная организацией "Национальный корпус" акция переместилась с Майдана Независимости на улицу Банковую, где находится Администрация Президента. По состоянию на 14:45 никаких правонарушений со стороны участников акции зафиксировано не было.
Как сообщал УНН, в центре Киева собрались люди на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".
В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.
Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.
Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акции.
Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 было анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенко - за решетку!".