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Участники акции под АП устроили "свинопад"

Киев • УНН

 • 15168 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Участники акции под Администрацией Президента в Киеве устроили своеобразный перформанс, во время которого забросали этот район игрушечными свиньями. Видео этого "Национальный корпус", который сегодня проводил акцию в центре Киева, обнародовал в соцсети Facebook, передает УНН.

Участники акции под АП устроили "свинопад"

"Несколько тысяч участников акции протеста "Свинарчуков Порошенко - за решетку!" пришли к Администрации Президента и устроили на Банковой необычный перформанс", - указали в организации.

Напомним, ранее сегодня анонсированная организацией "Национальный корпус" акция переместилась с Майдана Независимости на улицу Банковую, где находится Администрация Президента. По состоянию на 14:45 никаких правонарушений со стороны участников акции зафиксировано не было.

Как сообщал УНН, в центре Киева собрались люди на акцию, которую ранее анонсировал "Национальный корпус".

В полиции отметили, что в центре Киева, согласно поданной заявке, запланировано участие около 10000 человек.

Во время акций в Киеве обеспечивают правопорядок 3 тыс. правоохранителей. Они начали усиливать охрану центра столицы еще за несколько часов до здесь запланированной акции.

Столичная полиция пообещала реагировать на провокации во время акций. Правоохранители проводят фильтрационные мероприятия в центре Киева из-за акции.

Добавим, в сообществе "Нацкорпуса" в Facebook на 16 марта в 12:00 было анонсировано масштабную акцию "#СвинарчуковПорошенко - за решетку!".

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