Масове вбивство у Норвегії: жертви загинули не від стріл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Поліція повідомила, що всіх п’ятьох людей у норвезькому місті Конгсберг було зарізано, а не застрелено з лука. Про це повідомляє УНН із посиланням на NRK.
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За новими даними норвезької поліції, злочинець вбив людей за допомогою ножів, яких у нього було два.
“У Хіттегаті він убив п’ятьох людей ножами, як за приватними адресами, так і у громадських місцях. Поки що все свідчить про те, що ці жертви випадкові”, — ідеться у повідомленні.
У поліції додали, що стріли та лук убивця використовував лише під час нападу, внаслідок чого люди діставали поранення.
Окрім п’ятьох вбитих, трьох людей поранено.
Як повідомляють, щоб відтворити картину подій, поліція розмовляла зі 140 людьми, із них 60 було офіційно допитано.
Нагадаємо
Увечері 13 жовтня в норвезькому місті Конгсберг 37-річний громадянин Данії убив п’ятьох людей. За попередніми даними, він ходив вулицями і стріляв із лука.
В операції з реагування на надзвичайну ситуацію в місті брали участь озброєна поліція, два гелікоптери і понад десяти машин швидкої допомоги.
Чоловіка під час розслідування триматимуть під вартою. Повідомляли, що він визнав скоєне.