Массовое убийство в Норвегии: жертвы погибли не от стрел
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Полиция сообщила, что все пятеро людей в норвежском городе Конгсберг были зарезаны, а не застрелены из лука. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NRK.
Детали
По новым данным норвежской полиции, преступник убил людей с помощью ножей, которых у него было два.
“В Хиттегати он убил пять человек ножами, как по частным адресам, так и в общественных местах. Пока все свидетельствует о том, что эти жертвы случайные”, — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что стрелы и лук убийца использовал только во время нападения, в результате чего люди получали ранения.
Кроме пяти убитых, три человека ранены.
Как сообщают, чтобы воссоздать картину событий, полиция разговаривала со 140 людьми, из них 60 было официально допрошено.
Напомним
Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг 37-летний гражданин Дании убил пять человек. По предварительным данным, он ходил по улицам и стрелял из лука.
В операции по реагированию на чрезвычайную ситуацию в городе участвовали вооруженная полиция, два вертолета и более десяти машин скорой помощи.
Мужчину во время расследования будут держать под стражей. Сообщалось, что он признал содеянное.