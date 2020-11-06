УАФ оголосила початок набору для навчання за програмою "С-диплому УЄФА"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Відповідними службами УАФ спільно з УЄФА проведено плідну та системну роботу, у результаті якої УЄФА надав дозвіл УАФ на реалізацію навчальних програм "С-диплому" з міжнародним статусом. Зазначена навчальна програма складена з теоретичного блоку (80 годин), практичних занять та стажування, йдеться на сайті Української асоціації футболу, передає УНН.
Право реалізації проекту з навчання за програмою "С-диплому" Українською асоціацією футболу надано Інституту футболу УАФ та НУФВСУ.
Тож, УАФ запрошує всіх бажаючих долучитися до навчання, яке заплановано розпочати наприкінці листопаду поточного року.
"Заявкові документи з контактною інформацією (моб. телефон, електронна адреса, місце проживання) прохання надсилати до 16 листопада 2020 року на адресу: [email protected].", - уточнюється у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні стартувало всеукраїнське опитування про цінність футболу.
Також нагадаємо, УАФ отримує від УЄФА найвищі оцінки за організацію матчів Ліги націй 2020/21.