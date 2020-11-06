УАФ объявила начало набора для обучения по программе "С-диплома УЕФА"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соответствующими службами УАФ совместно с УЕФА проведена плодотворная и системная работа, в результате которой УЕФА разрешила УАФ реализацию учебных программ "С-диплома" с международным статусом. Указанная учебная программа составлена из теоретического блока (80 часов), практических занятий и стажировок, говорится на сайте Украинской ассоциации футбола, передает УНН.
Право реализации проекта по обучению по программе "С-диплома" Украинской ассоциацией футбола предоставлено Институту футбола УАФ и НУФВСУ.
Поэтому, УАФ приглашает всех желающих присоединиться к обучению, которое планируется начать в конце ноября текущего года.
"Заявочные документы с контактной информацией (моб. телефон, электронный адрес, место жительства) просьба присылать до 16 ноября 2020 года по адресу: [email protected].", - уточняется в сообщении.
Напомним, в Украине стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола.
Также напомним, УАФ получает от УЕФА самые высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.