УАФ объявила начало набора для обучения по программе "С-диплома УЕФА"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 31132 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 54492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 108737 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 91303 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114180 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 91924 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99196 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 102944 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101552 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101355 просмотра

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УАФ объявила начало набора для обучения по программе "С-диплома УЕФА"

УАФ объявила начало набора для обучения по программе "С-диплома УЕФА"

Киев  •  УНН

 • 15525 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соответствующими службами УАФ совместно с УЕФА проведена плодотворная и системная работа, в результате которой УЕФА разрешила УАФ реализацию учебных программ "С-диплома" с международным статусом. Указанная учебная программа составлена из теоретического блока (80 часов), практических занятий и стажировок, говорится на сайте Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

Право реализации проекта по обучению по программе "С-диплома" Украинской ассоциацией футбола предоставлено Институту футбола УАФ и НУФВСУ.

Поэтому, УАФ приглашает всех желающих присоединиться к обучению, которое планируется начать в конце ноября текущего года.

"Заявочные документы с контактной информацией (моб. телефон, электронный адрес, место жительства) просьба присылать до 16 ноября 2020 года по адресу: [email protected].", - уточняется в сообщении.

Напомним, в Украине стартовал всеукраинский опрос о ценности футбола.

Также напомним, УАФ получает от УЕФА самые высокие оценки за организацию матчей Лиги наций 2020/21.

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