УАФ: футболістам потрібно дати можливість тренуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Українські футбольні команди потрібно допустити до тренувань. Про це заявив перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов, коментуючи питання розробки протоколів безпеки перед поновленням футбольного процесу в Україні, передає УНН з посиланням на terrikon.
"На сьогодні ми бачимо ситуацію так, що потрібно, хоча б, допустити команди до тренувань і дати їм можливість працювати. Протягом двох-трьох тижнів, коли від уряду вже будуть конкретні установки щодо початку чемпіонату, ми цей протокол підведемо", - сказав він.
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Протасов каже, що УАФ розроблятиме протокол у співпраці з Міністерством охорони здоров'я.
"Напевно, він буде жорстким, але ми не можемо брати на себе всю відповідальність за виконання цього протоколу. Потрібно створювати його у співпраці з Міністерством охорони здоров'я.
Треба все це запустити і дати людям тренуватися, футболісти засиділися вдома", - зазначив він, висловивши надію, що ситуація з коронавірусом в країні буде змінюватись на краще, і Україна зможе почати чемпіонат.
"Це наш пріоритет, щоб все зіграли", - підкреслив він.
Як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, Чемпіонат України повинен бути дограний.