УАФ: футболистам нужно дать возможность тренироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Украинские футбольные команды нужно допустить к тренировкам. Об этом заявил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Олег Протасов, комментируя вопрос разработки протоколов безопасности перед возобновлением футбольного процесса в Украине, передает УНН со ссылкой на terrikon.
“На сегодня мы видим ситуацию так, что нужно, хотя бы, допустить команды к тренировкам и дать им возможность работать. В течение двух-трех недель, когда от правительства уже будут конкретные установки по началу чемпионата, мы этот протокол подведем”, — сказал он.
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Протасов говорит, что УАФ будет разрабатывать протокол в сотрудничестве с министерством здравоохранения.
“Наверное, он будет жестким, но мы не можем брать на себя всю ответственность за выполнение этого протокола. Нужно создавать его в сотрудничестве с министерством здравоохранения.
Надо все это запустить и дать людям тренироваться, футболисты засиделись дома”, — отметил он, высказав надежду, что ситуация с коронавирусом в стране пойдет на поправку, и Украина сможет начать чемпионат.
“Это наш приоритет, чтобы все сыграли”, — подчеркнул он.
Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелка, Чемпионат Украины должен быть доигран.