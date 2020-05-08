УАФ: футболистам нужно дать возможность тренироваться

“На сегодня мы видим ситуацию так, что нужно, хотя бы, допустить команды к тренировкам и дать им возможность работать. В течение двух-трех недель, когда от правительства уже будут конкретные установки по началу чемпионата, мы этот протокол подведем”, — сказал он.

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Протасов говорит, что УАФ будет разрабатывать протокол в сотрудничестве с министерством здравоохранения.

“Наверное, он будет жестким, но мы не можем брать на себя всю ответственность за выполнение этого протокола. Нужно создавать его в сотрудничестве с министерством здравоохранения.

Надо все это запустить и дать людям тренироваться, футболисты засиделись дома”, — отметил он, высказав надежду, что ситуация с коронавирусом в стране пойдет на поправку, и Украина сможет начать чемпионат.

“Это наш приоритет, чтобы все сыграли”, — подчеркнул он.

Как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелка, Чемпионат Украины должен быть доигран.