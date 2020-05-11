УАФ допомагає в умовах карантину: медикам - засобами захисту, ветеранам футболу - продуктами
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Починаючи з середини березня, завдяки ініціативі президента УАФ Андрія Павелка, підтримки регіональних асоціацій, а також асоційованих членів УАФ, допомогу отримують медичні працівники, які ведуть боротьбу з поширенням вірусу COVID-19, і ветерани футболу. Підтримку ветеранам, зокрема, надала в період карантину й Запорізька обласна асоціація футболу, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу, передає УНН.
"Президія і виконком ЗОАФ зібрали необхідні кошти, а адміністрація закупила продукти для ветеранів футболу Запорізької області.
Продовольчі набори разом з сувенірною продукцією вручили дев'ятьом ветеранам запорізького "Металурга". Допомогу ЗОАФ також надала муніципальній службі міста Запоріжжя. Закупили 800 масок, 1000 рукавичок і 150 л дезинфікуючого засобу", - наголошується в повідомленні.
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У Пологівському районі Запорізької області для медичних установ територіальних громад були закуплені апарати ЕКГ, пульсометри, халати, рукавички, окуляри, шапки, медичні маски, бахіли, антисептики та ін. У місті Василівка були придбані продовольчі набори, які отримали сім місцевих ветеранів футболу.
Продовжує свій челлендж "Допоможи другу - подолай ризик поширення коронавірусу" Одеська обласна футбольна асоціація. Представники ООФА відвідали ветеранів спорту міста Подільська з продуктовими наборами, ліками і матеріальною допомогою.
Обласна асоціація також спільно з партнерами забезпечила благодійними обідами ветеранів футболу Одеси. Виконавчий директор ООФА Ігор Покаринін з представниками партнерів у межах ініціативи "Нагодуй ближнього" відвідали ветеранів футболу міста і передали їм благодійні обіди.
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Свій внесок у боротьбу з поширенням коронавірусу зробив і "ВПК-Агро" - клуб другої ліги, який провів гуманітарні акції в підтримку малозабезпечених сімей, а також медичних установ Новокодацького і Самарського районів Дніпра. У розфасовці і відвантаженні овочевої продукції були задіяні футболісти "ВПК-Агро" - лідери групи "Б".
Нагадаємо, до проекту "футбольної" підтримки ветеранів спорту та лікарів приєдналися понад десять регіонів.