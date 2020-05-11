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УАФ помогает в условиях карантина: медикам - средствами защиты, ветеранам футбола - продуктами

Киев • УНН

 • 10737 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Начиная с середины марта, благодаря инициативе президента УАФ Андрея Павелко, поддержке региональных ассоциаций, а также ассоциированных членов УАФ, помощь получают медицинские работники, ведущие борьбу с распространением вируса COVID-19, и ветераны футбола. Поддержку ветеранам, в частности, предоставила в период карантина и Запорожская областная ассоциация футбола, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола, передает УНН.

УАФ помогает в условиях карантина: медикам - средствами защиты, ветеранам футбола - продуктами

"Президиум и исполком ЗОАФ собрали необходимые средства, а администрация закупила продукты для ветеранов футбола Запорожской области.

Продовольственные наборы вместе с сувенирной продукцией вручили девятерым ветеранам запорожского "Металлурга". Помощь ЗОАФ также предоставила муниципальной службе города Запорожье. Закупили 800 масок, 1000 перчаток и 150 л дезинфицирующего средства", - отмечается в сообщении.

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В Пологовском районе Запорожской области для медицинских учреждений территориальных общин были закуплены аппараты ЭКГ, пульсометры, халаты, перчатки, очки, шапки, медицинские маски, бахилы, антисептики и др. В городе Васильевка были приобретены продовольственные наборы, которые получили семь местных ветеранов футбола.

Продолжает свой челлендж "Помоги другу - преодолей риск распространения коронавируса" Одесская областная футбольная ассоциация. Представители ООФА посетили ветеранов спорта города Подольска с продуктовыми наборами, лекарствами и материальной помощью.

Областная ассоциация также совместно с партнерами обеспечила благотворительными обедами ветеранов футбола Одессы. Исполнительный директор ООФА Игорь Покаринин с представителями партнеров в рамках инициативы "Накорми ближнего" посетили ветеранов футбола города и передали им благотворительные обеды.

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Свой вклад в борьбу с распространением коронавируса сделал и "ВПК-Агро" - клуб Второй лиги, который провел гуманитарные акции в поддержку малообеспеченных семей, а также медицинских учреждений Новокодацкого и Самарского районов Днепра. В расфасовке и отгрузке овощной продукции были задействованы футболисты "ВПК-Агро" - лидеры группы "Б".

Напомним, к проекту "футбольной" поддержки ветеранов спорта и врачей присоединились более десяти регионов. 

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