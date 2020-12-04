У ЗСУ зафіксовано понад 180 нових випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. В Україні у Збройних Силах України за добу зафіксовано 183 нових випадки захворювання на COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Командування Медичних сил ЗСУ.
“Станом на 10:00 4 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3235 осіб. Всього за час пандемії одужало — 7627 осіб, летальних випадків — 27”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що на ізоляції перебуває 431 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.
“За минулу добу зареєстровано 183 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, з них у заклади охорони госпіталізовано 11 осіб, стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 172 особи, стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 грудня зафіксовано вже 787 тис. випадків COVID-19, за добу — 15 131.
Як повідомлялося раніше в УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.