В ВСУ зафиксировано более 180 новых случаев заболевания COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. В Украине в Вооруженных Силах Украины за сутки зафиксировано 183 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Медицинских сил ВСУ.
“По состоянию на 10:00 4 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3235 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 7627 человек, летальных исходов — 27”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что на изоляции находится 431 лицо. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 58 человек.
“За прошедшие сутки зарегистрировано 183 новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.
Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 11 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 172 человека, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Напомним, в Украине на утро 4 декабря зафиксировано уже 787 тыс. случаев COVID-19, за сутки — 15 131.
Как сообщалось ранее в УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.