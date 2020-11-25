У ЗСУ за добу виявили ще близько 170 випадків COVID-19

"Станом на 10:00 25 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2795 осіб. Всього за час пандемії одужало – 6565 осіб, летальних випадків – 26. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 363 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 45 осіб. За минулу добу зареєстровано 166 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу у заклади охорони здоров'я госпіталізували 27 осіб, а на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 139 осіб, їх стан також задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні на 8:00 25 листопада зафіксовано вже 661 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу - 13 882.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МВС за добу ще три смерті і близько 400 нових випадків COVID-19.