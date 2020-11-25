COVID-19 у МВС: за добу ще три смерті і близько 400 нових випадків

"Станом на 25 листопада коронавірусну хворобу підтвердили у 396 працівників МВС, троє – померло від ускладнень", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільшу кількість хворих на COVID-19 зареєстровано: у Запорізькій області (+38), у Чернігівській області (+24) та у місті Києві (+63).

Так, з початку пандемії на коронавірусну хворобу захворіло 20 907 працівників МВС, одужало – 19 940, померло - 61.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 25 листопада зафіксовано вже 661 тисячу випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужало – 307 778 осіб, летальних випадків – 11 492. Приріст за добу - майже 14 тисяч.