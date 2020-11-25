COVID-19 в МВД: за сутки еще три смерти и около 400 новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. За сутки заболевание коронавирусной болезнью COVID-19 подтвердили у 396 сотрудников МВД, трое правоохранителей умерли от осложнений болезни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"По состоянию на 25 ноября коронавирусную болезнь подтвердили у 396 сотрудников МВД, трое - умерли от осложнений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано: в Запорожской области (+38), в Черниговской области (24) и в Киеве (+63).
Так, с начала пандемии коронавирусной болезнью заболело 20907 сотрудников МВД, выздоровели - 19940, умерло - 61.
Напомним, в Украине на 8 часов 25 ноября зафиксировано уже 661 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели - 307 778 человек, летальных исходов - 11 492. Прирост за сутки - почти 14 тысяч.