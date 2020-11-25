В ВСУ за сутки обнаружили еще около 170 случаев COVID-19

"По состоянию на 10:00 25 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2795 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 6565 человек, летальных исходов - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 363 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 45 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 166 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализировали 27 человек, а на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 139 человек, их состояние также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине на 8 часов 25 ноября зафиксировано уже 661 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки - 13 882.

Как сообщалось ранее в УНН, в МВД за сутки еще три смерти и около 400 новых случаев COVID-19.