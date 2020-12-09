У ЗСУ за добу ще 111 випадків COVID-19, зафіксовано нову смерть військовослужбовця

“Станом на 10:00 9 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3120 осіб. Всього за час пандемії одужало — 8309 осіб. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 527 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 96 осіб. На жаль у Збройних Силах України зафіксовано 30 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19... За минулу добу зареєстровано 111 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед 111 осіб, у яких зафіксували COVID-19 за минулу добу, до закладів охорони госпіталізували 9 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Нагадаємо, в Україні станом на 7:30 9 грудня зафіксовано вже 845 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — понад 12 тис., що більше, ніж напередодні.

У МВС за добу зафіксовано близько 350 нових випадків.