В ВСУ в сутки еще 111 случаев COVID-19, зафиксирована новая смерть военнослужащего

“По состоянию на 10:00 9 декабря в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3120 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8309 человек. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 527 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 96 человек. К сожалению в Вооруженных Силах Украины зафиксирован 30 летальный случай вызванный заболеванием острой респираторной болезни COVID-19... За прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди 111 человек, у которых зафиксировали COVID-19 за минувшие сутки, в учреждения охраны госпитализировали 9 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 102 человека. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, в Украине по состоянию на 7:30 9 декабря зафиксировано уже 845 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 12 тыс., что больше, чем накануне.

В МВД за сутки зафиксировано около 350 новых случаев.