У ЗСУ за добу підтвердили 189 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Збройних Силах України за минулу добу підтвердили 189 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, загалом хворіють 1558 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 30 жовтня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 1558 осіб", - йдеться у повідомленні пресслужби.
Повідомляється, що загалом за час пандемії одужало – 3947 осіб, летальних випадків – 15. На ізоляції (у тому числі самоізоляції), перебуває 331 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 43 особи.
"За минулу добу зареєстровано 189 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебувають 32 особи", - зазначають у командуванні.
Вказується, що на лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) перебуває 156 осіб.
Нагадаємо, в Україні на 8:35 30 жовтня зафіксовано вже 378 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - новий антирекорд у понад 8 тисяч.
Як повідомлялося раніше в УНН, жодна із областей в Україні не готова до послаблення карантину.