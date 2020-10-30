В ВСУ за сутки подтвердили 189 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Вооруженных Силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 189 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, в общем болеют 1558 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 10:00 30 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 1558 человек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что всего за время пандемии выздоровели - 3947 человек, летальных исходов - 15. В изоляции (в том числе самоизоляции), находится 331 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 43 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 189 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находятся 32 человека", - отмечают в командовании.
Указывается, что на лечении дома (под наблюдением медицинской службы) находится 156 человек.
Напомним, в Украине на 8:35 30 октября зафиксировано уже 378 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в более 8 тысяч.
Как сообщалось ранее в УНН, ни одна из областей в Украине не готова к ослаблению карантина.