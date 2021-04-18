У ЗСУ за добу на COVID-19 захворіло 55 осіб

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"Станом на 10:00 18 квітня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2 265 осіб... За минулу добу зареєстровано 55 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб", - йдеться в повідомленні.

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У повідомленні наголошується, що всього за час пандемії одужали 21 532 військовослужбовців ЗСУ, 72 людини - померли. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) зараз - 509 осіб.

Окрім того, у МС ЗСУ додають, що з початку кампанії вакцинації в українській армії 1 дозою вакцини прищепили вже 41 144 осіб, з яких 3 066 - військові медики.

Відзначається, що за минулу добу від коронавірусу в ЗСУ вакцинували 941 людину.

Додамо

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на 18 квітня зафіксовано вже 1,946 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - 10 282.