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В ВСУ за сутки COVID-19 заболело 55 человек

В ВСУ за сутки COVID-19 заболело 55 человек

Киев  •  УНН

 • 14438 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. За прошедшие сутки, 17 апреля, в рядах Вооруженных сил Украины обнаружили 55 случаев инфицирования COVID-19, 13 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, информирует пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ, сообщает УНН.

Цитата:

"По состоянию на 10:00 18 апреля в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 265 человек... За прошедшие сутки зарегистрировано 55 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек", - говорится в сообщении.

Детали

В сообщении отмечается, что всего за время пандемии выздоровели 21 532 военнослужащих ВСУ, 72 человека - умерли. На изоляции (в том. ч. самоизоляции) сейчас находятся 509 человек.

Кроме того, в МС ВСУ добавляют, что с начала прививочной кампании в украинской армии 1 дозой вакцины привили уже 41 144 человек, из которых 3 066 - военные медики.

Отмечается, что за минувшие сутки от коронавируса в ВСУ вакцинировали 941 человека.

Добавим

Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на 18 апреля зафиксировано уже 1,946 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - 10 282.

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