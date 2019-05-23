У ЗСУ скасували опитування військових щодо бойовиків "Д/ЛНР"

"Зазначена в документі інформація мала на меті створення прогнозування можливих ризиків для громадян України та військовослужбовців Збройних Сил України та втілення упереджувальних заходів на майбутнє, щодо захисту цивільного населення. Втім у документі, який наразі втратив юридичну силу та скасований, допущено викривлення інформації, яка мала бути направлена на усіх громадян України без виключення і не мала містити залучення військовослужбовців", - вказали у прес-службі.

Крім того, в оперативному командуванні "Північ" з цього приводу призначено службову перевірку.

"Нагадаємо, що військовослужбовці Збройних Сил України не ведуть перемовин із незаконними збройними формуваннями та не приймають участі у політичних акціях", - підкреслили у командуванні.

Раніше на сайті фонду "Повернись живим" була опублікована інформація, що військових запитують про їхнє ставлення до можливих перемовин з бойовиками "ДНР" та "ЛНР". Зазначалося, що відповідна інформація міститься у документі, який 23 травня отримали у різних військових частинах. Фото відповідного документу фонд оприлюднив сьогодні вранці.

"Командирам військових частин організувати та провести вивчення серед особового складу ставлення військовослужбовців стосовно можливих перемовин з "ДНР"/"ЛНР" та в термін до 16:00 24.05.2019 через управління морально-психологічного забезпечення (доповісти – ред.) аналіз вивчення даного питання та можливі наслідки зазначеного", – йдеться у документі, який є у розпорядженні фонду.

Документ був підписаний та вступив у силу 18 травня 2019 року, повідомили у фонді.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала армії Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України і призначив на цю посаду генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

У четвер, 23 травня, стало відомо, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак починає заслуховувати посадовців, після чого почне приймати кадрові рішення.