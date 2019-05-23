В ВСУ отменили опрос военных по поводу боевиков "Д/ЛНР"

КИЕВ. 23 мая. УНН. Информация опроса об отношении военнослужащих к боевикам "Д/ЛНР" является искаженной. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования "Север", комментируя информацию об опросе об отношении военнослужащих к незаконным вооруженным формированиям, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, передает УНН.