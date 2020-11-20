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У ЗСУ перевірили протитанкові підрозділи на "кримському" напрямку

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В угрупуванні військ Збройних сил відбулась перевірка артилерійських протитанкових підрозділів з виконання завдань за призначенням на півдні України. Особливістю цього заходу став той факт, що один з артилерійських протитанкових підрозділів очолює військовослужбовець-жінка, передає УНН з посиланням на пресслужбу Командування об’єднаних сил ЗСУ.

“В угрупуванні військ, яке утримує позиції на південному напрямку, за наказом командувача об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва проведено перевірку артилерійських протитанкових підрозділів з виконання завдань за призначенням”, - повідомили в командуванні.

Зазначається, що захід відбувся на одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області. Воїни-протитанкісти демонстрували практичні навички розгортання розрахунків до виконання стрільби.

“Зокрема, під час перевірки, підрозділ здійснював вихід на рубіж відкриття вогню, облаштування позицій, проведення артилерійської розвідки, наведення гармат за цілевказівками корегувальників, а також дії за ввідними з переходу на різні режими ведення вогню”, — повідомив командувач об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, наразі враховувалася не лише злагодженість дій підрозділу, а й послідовність виконання нормативів.

“Особливістю даного заходу виявився той факт, що артилерійський протитанковий підрозділ очолює військовослужбовець-жінка, молодший лейтенант Каріна Н. ЇЇ правильні та своєчасні команди дозволяли підлеглим діяти впевнено. А, це в умовах дефіциту часу завжди вирішує успіх операції”, — зазначив командувач.

Він також додав, що завдяки впровадженню гендерної рівності у секторі безпеки та оборони, ставлення до обіймання командних посад жінками дещо змінилося.

“Зараз ситуація змінилась: як у Збройних силах України, так і в суспільстві вже сприймають той факт, що жінки не тільки можуть проходити військову службу, а й бути командирами підрозділів”, — підкреслив Наєв.

За даними пресслужби, слова командувача підтвердили й результати перевірки.

“Завдяки сумлінності й ініціативі командира всі завдання підрозділом були виконані успішно. Воїни-протитанкісти вчергове довели, що завжди готові до виконання бойових завдань”, - зазначили в Командуванні.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині відбулись планові тренування підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України зі складу угрупування військ, що несе бойову службу на межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

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