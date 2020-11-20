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В ВСУ проверили противотанковые подразделения на "крымском" направлении

В ВСУ проверили противотанковые подразделения на "крымском" направлении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 ноября. УНН. В группировке войск Вооруженных сил состоялась проверка артиллерийских противотанковых подразделений по выполнению задач по назначению на юге Украины. Особенностью этого мероприятия стал тот факт, что один из артиллерийских противотанковых подразделений возглавляет женщина-военнослужащий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Командование объединенных сил ВСУ.

"В группировке войск, которое удерживает позиции на южном направлении, по приказу командующего объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка артиллерийских противотанковых подразделений по выполнению задач по назначению", - сообщили в командовании.

Отмечается, что мероприятие состоялось на одном из полигонов боевой подготовки Херсонской области. Воины-противотанкисты демонстрировали практические навыки развертывания расчетов к выполнению стрельбы.

"В частности, во время проверки, подразделение осуществляло выход на рубеж открытия огня, обустройство позиций, проведение артиллерийской разведки, наведение орудий по целеуказанию корректировщика, а также действия по вводным по переходу на различные режимы ведения огня", - сообщил командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, учитывалась не только слаженность действий подразделения, но и последовательность выполнения нормативов.

"Особенностью данного мероприятия оказался тот факт, что артиллерийское противотанковое подразделение возглавляет женщина-военнослужащий, младший лейтенант Карина Н. Ее правильные и своевременные команды позволяли подчиненным действовать уверенно. А это в условиях дефицита времени всегда решает успех операции", - отметил командующий.

Он также добавил, что благодаря внедрению гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, отношение к занятию командных должностей женщинами несколько изменилось.

"Сейчас ситуация изменилась: как в Вооруженных силах Украины, так и в обществе уже воспринимают тот факт, что женщины не только могут проходить военную службу, но и быть командирами подразделений", - подчеркнул Наев.

По данным пресс-службы, слова командующего подтвердили и результаты проверки.

"Благодаря добросовестности и инициативе командира все задачи подразделением были выполнены успешно. Воины-противотанкисты в очередной раз доказали, что всегда готовы к выполнению боевых задач", - отметили в командовании.

Напомним, ранее в Херсонской области состоялись плановые тренировки подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины из состава группировки войск, что несет боевую службу на границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

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